О том, что сегодня, 3 июля, РФ приостанавливает участие своей делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал российского Совета Федерации.

Как утверждают в СовФеде РФ, подобное решение вызвано предвзятым дискриминационным подходом, двойными стандартами и тотальной русофобией, включая полною неготовность к ведению предметной дискуссии, в том числе, и актуальных вопросов предоставления гарантий равной и неделимой безопасности.

В частности, Кремль указал на «крайнюю деградацию ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия», поскольку эта структура якобы закрыла глаза на «нарушение прав нацменьшинств в Украине» и в странах Балтии, где «хорошим русским» запрещают общаться и учиться на родном языке.

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил об отказе от продления газового контракта с РФ.