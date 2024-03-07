Как информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне», генерал-лейтенант Павлюк заявил об этом в эфире телемарафона «Единые новости».

Так, согласно словам военного, сейчас на поле боя наблюдается тяжелая, но контролируемая ситуация. Россия предпринимает попытку оккупировать как можно больше украинской территории и хочет успеть сделать это до президентских выборов в России, которые запланированы на этот месяц. Именно поэтому РФ бросает на фронт людей, которые были только что мобилизованы, без прохождения какой-либо подготовки. Им проводят только незначительный инструктаж и бросают в бой. И все делается только для того, чтобы перехватить инициативу.

Дословно из заявления Павлюка:

Нашей де задачей является стабилизация линии фронта, максимально уничтожить врага, что мы и делаем. Также нам нужно по максимуму сделать перегруппировку для вывода частей, которые сейчас имеют нужду в доукомплектовании и восстановлении на полигоны, чтобы создать ударную группировку в текущем году и провести контрударные действия. Нам удается это осуществить. Ситуация стабилизируется.

Кроме того, по словам Павлюка, в настоящее время осталось несколько горячих направлений, где враг максимально сосредотачивает собственные силы. По его словам, это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лимана.

Насколько известно, тринадцатого февраля главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что Украина перешла от наступательных к оборонительным действиям.