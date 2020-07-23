В Офис омбудсмена в этом году более 500 раз пожаловались на нарушение персональных данных

23.07.2020 20:50

Укринформ

Офис Омбудсмена Украины в 2020 году получил 555 сообщений о нарушениях законодательства в сфере защиты персональных данных (ЗПД).

Об этом сообщила представитель Уполномоченного по вопросам защиты персональных данных Инна Берназюк во время первого заседания Координационного совета по вопросам защиты персональных данных, информирует пресс-служба Офиса омбудсмена.

«Берназюк рассказала о функциях, которые осуществляет Уполномоченный в сфере защиты персональных данных, а также сообщила, что в 2020 году в Офис омбудсмена поступило 555 сообщений о нарушениях законодательства в сфере ЗПД», — говорится в сообщении.

Берназюк отметила, что с начала года было проведено 24 проверки, некоторые из них находятся на стадии оформления результатов, в частности, был проверен портал «Дія» и мобильные приложения «Дія» и «Дій вдома».

«Две проверки осуществлены по видеонаблюдению, восемь — в сфере здравоохранения, еще восемь — в сфере коллекторской деятельности, а также шесть проверок по сообщениям о нарушении права на приватность по обращениям народных депутатов, в частности тех, которые сегодня присутствуют. По результатам анализа проведенных проверок в конце года будут разработаны соответствующие предписания по устранению нарушений в соответствующих сферах », — уточнила Берназюк.

Она также перечислила типичные нарушения законодательства о защите персональных данных при разработке нормативно-правовых актов, среди которых: отсутствие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных государственными органами; отсутствие в проекте нормативно-правового акта четкого перечня персональных данных, обработка которого определяется данным актом; отсутствие цели или нечеткое определение цели для обработки персональных данных; нарушение принципов соответствия, адекватности и умеренности обработки персональных данных.

Поэтому Координационный совет принял решение о необходимости расширения перечня проблемных вопросов, которые нужно включить в разъяснения относительно типичных нарушений законодательства в сфере защиты персональных данных. Такие предложения будут предоставлены членами Координационного совета в двухнедельный срок.

Во время мероприятия был обсужден экспериментальный проект по верификации данных о физических лицах, которые обрабатываются в некоторых национальных электронных информационных ресурсах.

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По словам Берназюк, в Офис омбудсмена поступило ориентировочно 120 обращений граждан с жалобами на нарушения их права на приватность путем осуществления экспериментальной верификации их данных.

«И здесь мы не можем не согласиться с разумными сомнениями относительно законности осуществления такой верификации, ведь она не основана ни на одном законе», — отметила Берназюк.

По результатам обсуждения участники Координационного совета подтвердили, что проблема верификации данных граждан, которые требуются для работы органов государственной власти, например, для соцвыплат, предоставления медуслуг и т.д., существует.

Члены Координационного совета договорились о необходимости наработки изменений в национальное законодательство, чтобы постановление Кабмина №1078 «О реализации экспериментального проекта верификации данных о физических лицах, обрабатываемых в некоторых национальных электронных информационных ресурсах» была реализована в полной мере. Такие предложения будут наработаны членами Координационного совета до конца сентября и в дальнейшем предоставлены субъектам законодательной инициативы для принятия парламентом.

Фото: Офис омбудсмена

По материалам: ukrinform.ru