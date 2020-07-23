В Полтаве неизвестный мужчина взял в заложники полицейского и грозится подорвать себя и его гранатой

Неизвестный мужчина, которого правоохранители хотели задержать за угон автомобиля, взял в заложники одного полицейского. Он грозит, что подорвет гранатой и себя, и своего заложника.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на замглавы МВД Антона Геращенко.

«Сегодня в Полтаве проводилась спецоперация по задержанию человека, которого подозревается в краже авто. Во время задержания подозреваемый достал гранату, выдернул чеку и схватил за руку полицейского. После этого заявил, что взорвёт себя и заложника, если его не отпустят».

После этого, добавил Геращенко, преступнику дали автомобиль и вместо рядового полицейского в заложники сдался начальник уголовного розыска:

«Сейчас он с новым заложником едет по городу. За ними следует экипаж полиции. По данным, преступник двигается на выезд из Полтавы».

По новым данным, он уже покинул пределы города и сейчас двигается по направлению в Киев.

Напомним, ранее мы писали, что 23 июля будут избирать меру пресечения для луцкого террориста.