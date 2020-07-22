23 июля будут избирать меру пресечения для луцкого террориста

Общество
Христина Качоровська0
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Уголовные производства против Максима «Плохого» Кривоша открыли сразу по 4 статьям.

Максим Кривош
Максим Кривош. Фото — antikor.com.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сообщение Нацполиции.

Террориста, который 21 июля захватил рейсовый автобус в Луцке и держал в заложниках 13 людей, сегодня, 22 июля, объявят о подозрении. А уже завтра, 23 июля, пройдет судебное заседания, на котором террористу будут избирать меру пресечения.

По факту преступления Нацполиция и СБУ открыли уголовные дела по таким статьям:

  • Захват заложников — ч. 2 ст. 147
  • Незаконное обращения с оружием — ч. 1 ст. 263
  • Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — ст. 348
  • Террористический акт — ст. 258

Как поведал Антона Геращенко, после задержания террорист «Плохой» пребывает в СИЗО:

«Я уверен, что после всего случившегося ни один суд не выберет другую меру пресечения, кроме как содержание под стражей»

Напомним, ранее Аваков заявил, что луцкого террориста ждет долгий тюремный срок.


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