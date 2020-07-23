В Украине подтвердили 61 851 случай COVID-19, за сутки — 856

23.07.2020 08:42

Укринформ

По состоянию на 23 июля, в Украине лабораторно подтверждено 61 851 случай COVID-19, за сутки — 856.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 17 новых летальных случаев. Выздоровели 828 пациента.

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Всего в Украине зарегистрирована 1551 смерть от COVID-19. Выздоровели — 34 000.

По материалам: ukrinform.ru