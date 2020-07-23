В Украине подтвердили 61 851 случай COVID-19, за сутки — 856
В Украине подтвердили 61 851 случай COVID-19, за сутки — 856
23.07.2020 08:42
Укринформ
По состоянию на 23 июля, в Украине лабораторно подтверждено 61 851 случай COVID-19, за сутки — 856.
Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
В течение суток зафиксировано 17 новых летальных случаев. Выздоровели 828 пациента.
Читайте также: На Буковине сворачивают часть коек для больных COVID-19
Всего в Украине зарегистрирована 1551 смерть от COVID-19. Выздоровели — 34 000.
По материалам: ukrinform.ru
загрузка...