Высший совет правосудия обвиняет НАБУ в информатаке против Окружного админсуда

23.07.2020 18:16

Укринформ

Высший совет правосудия призвал чиновников НАБУ воздерживаться от заявлений, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом в связи с ситуацией вокруг ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

«Высший совет правосудия решил обратить внимание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом. Необходимость рассмотрения этого вопроса обусловлена событиями, которые сейчас разворачиваются вокруг Окружного административного суда города Киева», — говорится в сообщении.

В ВСП отметили, что с 17 июля НАБУ на своем официальном сайте, странице в Facebook, YouTube-канале, других Интернет-ресурсах публикует и распространяет информацию под названиями «Коррупция в ОАСК», «Злоупотребления в ОАСК: обновлены» и т.п.

В ВСП также напомнили, что в этих сообщениях было указано, что «сыщики задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось председателем ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе».

«Утверждается также, что «эти лица, в общем 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей». ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав информацию таким образом, а также записи и отрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт», — уточняется в сообщении.

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В ВСП, «не прибегая к оценке фактов и обстоятельств, изложенных в сообщениях НАБУ», подчеркивают, что «органы государственной власти, их должностные лица должны воздерживаться от информационных и политических кампаний, заявлений и действий, которые могут повлиять на независимость судебной власти и подорвать авторитет правосудия в целом».

В то же время в информации, распространенной Национальным антикоррупционным бюро Украины, акцентировалось внимание на совершении судьями преступления как установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности, подчеркнули в ВСП.

«Подчеркивая, что ОАСК продолжает осуществлять правосудие, а распространение Национальным антикоррупционным бюро Украины таким образом подрывает авторитет суда как институции, влияет на независимость судебной власти и подрывает авторитет судебной власти в целом, ВСП заявляет о недопустимости таких заявлений и публичных высказываний», — подчеркнули в Высшем совете правосудия.

Как сообщалось, ранее в Окружном админсуде Киева заявили, что в их помещении проходят обыски, и что «среди озвученных оснований – расследование «дел Майдана».

Впоследствии в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда города Киева и Государственной судебной администрации.

В НАБУ уточнили, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также председатель ГСА Зеновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККСУ и ВСП.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому в пятницу в Окружном административном суде города Киева НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ вызваны 10 подозреваемых лиц.

В Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать 8 своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они сейчас в отпусках.

ах.

По материалам: ukrinform.ru