Учреждения профтехобразования собрали только треть запланированных заявлений на поступление

Карта

23.07.2020 18:54

Укринформ

Учреждения профессионального образования по всей стране собрали 38 764 заявления от поступающих, или чуть более 30% от запланированного количества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“По графику в учреждениях профессионального образования сейчас экватор вступительной кампании, ведь они, в отличие от вузов, начинают собирать заявления от абитуриентов еще в июне. Именно тогда девятиклассники получают свидетельства о базовом школьном образовании. Однако пик приема, как правило, приходится на август-сентябрь. Поэтому полученные показатели дают представление о ходе вступительной кампании, но не определяют успешность нынешнего набора”, – объяснила глава директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

В 2020 году для бесплатного обучения по региональному или государственному заказу есть 119 674 места. Из них 107 495 мест – региональный заказ, а 12 179 мест – государственное.

В ТОП-5 областей, которые имеют больше всего мест для обучения по региональному заказу в 2020 году, вошли:

Днепропетровская (9634 мест, собрано 29% заявлений),

Львовская (9054 — 31%),

Донецкая (5901 — 29%),

Харьковская (5549 — 35%),

г. Киев (5458 — 35%).

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ТОП-5 регионов, которые имеют больше всего мест для обучения по государственному заказу в 2020 году:

Днепропетровск (1340 мест — собрано 33% заявлений),

Харьковская (1007 — 24%),

Донецкая (942 — 47%),

Хмельницкая (910 — 31%),

Львовская (824 — 34%).

Окончательные результаты вступительной кампании в учреждения профессионального образования станут известны в конце сентября.

По материалам: ukrinform.ru