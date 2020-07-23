Укрзализныця снова начала кормить пассажиров в поездах

23.07.2020 18:24

Укринформ

АО "Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах и начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Во время поездки на скоростных поездах Интерсити+ и Интерсити пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева. При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются", — сообщили в транспортной компании.

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В Укрзализныце отметили, что в поездах дальнего следования пассажиры смогут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

"Реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО "Вог Кафе", — напомнили в компании.

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Как сообщалось, реализация продуктов питания в пассажирских поездах стала возможной благодаря Постановлению Министерства здравоохранения № 39 от 03.07.2020 "О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при организации железнодорожных перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

По материалам: ukrinform.ru