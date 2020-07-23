Зеленский о поджоге дома Шабунина: Меня это очень волнует и огорчает

23.07.2020 22:21

Укринформ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал поджог дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Заявление он опубликовал в своем Facebook.

Президент назвал "циничный" поджог дома признаком того, что украинское общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений, отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений и перестать "играть в демонстративное насилие".

"Лично меня это очень волнует и огорчает. Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов. Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы", — написал президент.

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Зеленский отметил, что от правоохранительных органов требуются "оперативные и профессиональные ответы".

"И я ожидаю, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "и". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства", — отметил Зеленский.

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Президент также написал, что сочувствует Виталию Шабунину и всем украинцам, которые из-за своей гражданской позиции "попадают в такие неприятные ситуации".

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так — найти и наказать. А мы — общество — все-таки должны научиться толерантно относиться к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает её активно и регулярно", — говорится в сообщении.

Как сообщает полиция Киевской области, для раскрытия инцидента с пожаром дома активиста Виталия Шабунина создана следственно-оперативная группа из числа работников Следственного управления, Управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Бориспольского отдела полиции.

Следователи по процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" активист Виталий Шабунин сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его дом.

По материалам: ukrinform.ru