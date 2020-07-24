Бизнесмены «наварили» почти 37 миллионов на реконструкции аэропорта «Борисполь» — СБУ
Бизнесмены «наварили» почти 37 миллионов на реконструкции аэропорта «Борисполь» — СБУ
24.07.2020 10:01
Укринформ
Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".
Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь».
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят обыски в офисах и по месту жительства фигурантов производства.
В помещении одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 миллиона гривень, законность происхождения которых не подтверждена.
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По всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
По материалам: ukrinform.ru