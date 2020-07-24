Бизнесмены «наварили» почти 37 миллионов на реконструкции аэропорта «Борисполь» — СБУ

Общество
Таисия Слепцова0
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Бизнесмены «наварили» почти 37 миллионов на реконструкции аэропорта «Борисполь» - СБУ

Бизнесмены «наварили» почти 37 миллионов на реконструкции аэропорта «Борисполь» — СБУ

24.07.2020 10:01

Укринформ

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь».

Бизнесмены «наварили» почти 37 миллионов на реконструкции аэропорта «Борисполь» - СБУ

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят обыски в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

В помещении одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 миллиона гривень, законность происхождения которых не подтверждена.

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По всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По материалам: ukrinform.ru


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