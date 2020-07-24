Енин — об авиакатастрофе МАУ: Стенограмма "черных ящиков" подтвердила вмешательство

24.07.2020 14:06

Укринформ

"Черные ящики" сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "МАУ" успешно прочитаны и расшифрованы, стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Twitter.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. "Черные ящики "от PS752 были успешно прочитаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в полет самолета. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", — подчеркнул он.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

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18 июля Иран отправил в Париж "черные ящики" со сбитого в январе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

Фото: @BEA_Aero

По материалам: ukrinform.ru