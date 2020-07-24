Государство отсудило часть акций Одесской киностудии — МКИП

24.07.2020 11:33

Укринформ

Северный апелляционный хозяйственный суд 22 июля удовлетворил апелляционную жалобу, поданную Министерством культуры и информационной политики, и признал за государством право собственности на 7 400 065 акций ЗАО «Одесская киностудия».

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

«Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2005 году Одесская киностудия была реорганизована из государственного предприятия в акционерное общество. С тех пор 50% + 1 акция принадлежали государству, остальные — ООО «Новая киностудия» и ООО «Медиа коворкинг».

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В то же время 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киева принял решение о передаче в руки частников 12% акций ЗАО "Одесская киностудия". Таким образом, госпакет акций в размере 50% плюс 1 акция сокращался до 38%, и государство по сути теряло контроль над предприятием.

По материалам: ukrinform.ru