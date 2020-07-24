Итальянский суд начнет рассматривать апелляцию на приговор Маркиву в сентябре
Итальянский суд начнет рассматривать апелляцию на приговор Маркиву в сентябре
24.07.2020 14:27
Укринформ
В Италии в сентябре начнется рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в виде 24 лет лишения свободы.
Об этом информирует пресс-служба МВД.
«В Италии апелляционный суд по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется в сентябре», — говорится в сообщении.
Заседания будут проходить в апелляционном суде присяжных Милана.
«В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области недалеко от Славянска», — отметили в МВД.
Как сообщалось, боец Нацгвардии Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению якобы в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.
12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию.
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Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции по делу Маркива долго не предназначалось.
Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.
По материалам: ukrinform.ru