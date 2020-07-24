Кабмин опубликовал постановление об условиях карантина в августе

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24.07.2020 21:44

Укринформ

Регионам Украины будут устанавливать "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности в зависимости от распространения COVID-19.

Постановление "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 г. № 641 обнародовано на Правительственном портале.

"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с 1 августа по 31 августа 2020 года. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", — говорится в документе.

Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое размещается на официальном информационном портале Кабинета Министров Украины.

"Желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19. В случае одновременного превышения нескольких показателей уровень эпидемической опасности для отдельной административно-территориальной единицы рассчитывается отдельно для каждого показателя и устанавливается на основании высокого уровня.

Уровень эпидемической опасности может изменяться для всей территории региона или территории отдельных административно-территориальных единиц региона.

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В регионе, по которому отсутствует решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об установлении уровня эпидемической опасности, применяются противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "зеленого" уровня эпидемической опасности. "Зеленый" уровень эпидемической опасности на территории всего региона устанавливается в случае отсутствия в нем признаков региона с широким распространением COVID-19 более трех дней подряд.

Как и ранее, в период действия карантина запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации; иностранцам — пересекать границу без наличия полиса страхования.

Как сообщалось, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В мае началось постепенное снятие карантина. Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

По материалам: ukrinform.ru