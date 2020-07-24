«Луцкий триллер», памятник Шеремету и неподъемный танкер

Фото недели

24.07.2020 17:22

Укринформ

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Маркиян Лысейко

Утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с водителем и 12 пассажирами. Злоумышленник заявил, что транспортное средство заминировано, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство было в другом месте и могло быть активировано дистанционно.

Злоумышленник требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, Верховного Совета, церквей, олигархи записали и выложили в YouTube заявления о том, что они – террористы в законе. А также, чтобы Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Впоследствии Зеленский выложил соответствующее видео в соцсеть.

По словам Президента, он по телефону поговорил со злоумышленником и уговорил его сначала отпустить трех заложников – пожилую женщину, подростка и беременную девушку. Потом – отпустить всех остальных и сдаться.

Террористом оказался дважды судимый Максим Кривош, ранее отсидевший в общем 10 лет за тяжкие преступления. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

В четверг суд избрал меру пресечения "луцкому террористу" – два месяца содержания под стражей без права внесения залога.



Фото: Евгений Котенко

Тем временем на Киевщине в ночь на четверг, 23 июля, неизвестные подожгли дом руководителя общественной организации «Центр противодействия коррупции», активиста Виталия Шабунина. Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту возгорания. Также специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов.

«Информация об их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами», – заявили в полиции.



Фото: Евгений Котенко

В среду, 22 июля, в столичном соборе Святого Александра состоялась церемония прощания с военным медиком Николаем Илиным, убитым русскими оккупантами под Зайцевым. Почтить память погибшего пришли побратимы и друзья.

Николай погиб во время эвакуации тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя, когда невооруженная эвакуационная группа, которая была промаркирована белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками, попала в засаду вооруженных формирований российских оккупационных сил. Сначала был обстрелян военнослужащий, который шел впереди группы, ему на помощь бросился медик Николай Илин, который также был обстрелян и получил ранения, несовместимые с жизнью. После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила.

Тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя было передано на контролируемую правительством Украины территорию 16 июля, тело военного медика Илина – 17 июля. После получения тела последнего стало известно, что российские оккупанты на Донбассе совершили надругательство над ним.



Фото: Юлий Зозуля

В Одессе продолжаются безуспешные попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi.

Тем временем 22 июля произошла новая утечка нефтепродуктов из поврежденного в момент аварии корпуса судна, которую зафиксировала в составленном акте выездная комиссия Одесского горсовета в составе специалистов департамента экологии и развития рекреационных зон.

По словам и.о. директора департамента Александра Тищенко, пятно возле танкера распространилось на площадь около 180 квадратных метров.



Фото: Павел Багмут

На углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, неподалеку от места, где 20 июля 4 года назад погиб Павел Шеремет, открыли небольшой мемориал в память о журналисте.

Мемориал имеет вид неоднородного белого листа где-то два метра в высоту, на котором посередине курсивом написано "Павел Шеремет".



Фото: Елена Худякова

Ветерана АТО Александра Погребиского, задержанного по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины Олега Волошина, Печерский райсуд Киева отпустил под личные обязательства шести народных депутатов. Поручились за ветерана АТО народные депутаты Михаил Забродский, Мустафа Джемилев, Петр Порошенко, Нина Южанина, Артур Герасимов и Ростислав Павленко. До 21 сентября Погребискому, которому инкриминируют нападение на государственного деятеля и предъявляют обвинение по статье 346 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», ограничен выезд из Киева.

Как известно, 21 июля перед началом внеочередного заседания парламента народного депутата парламентской фракции «ОПЗЖ» Олега Волошина облили зеленкой во дворе Верховной Рады.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Владимир Тарасов

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время итоговой пресс-конференции в зале пленарных заседаний парламента.



Фото: Алексей Ковалев

Участники митинга против дистанционного обучения в школах в Северодонецке.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Народный художник Украины, профессор кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Сейфаддин Гурбанов представил свою скульптурную версию известной картины Тициана "Похищение Европы" для задуманного им в Харькове общедоступного Сада скульптур.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Кицевская пустыня – песчаная холмистая местность в долине реки Северский Донец на Харьковщине.



Фото: Сергей Гудак

Василий Муханюк и его собака-пастух породы алабай по кличке Бай на полонине Шумняская в Раховском районе Закарпатья.



Фото: Сергей Гудак

Будзы сыра сушатся на территории пастушьего хозяйства на полонине Шумняская в Раховском районе Закарпатья.



Фото: Сергей Гудак

Подсолнух в поле возле села Дерцен на Закарпатье.

По материалам: ukrinform.ru