МАУ отменила часть международных рейсов — список направлений

24.07.2020 20:10

Укринформ

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила часть рейсов по шести направлениям, которые должны были выполняться до 15 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

«В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины, МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период», — отмечается в сообщении.

Так, до 15 августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV).

Кроме того, МАУ уменьшает до одной частоты на неделю количество вылетов по маршрутам:

Киев — Ницца (NCE) — Киев — оборотный рейс каждую субботу;

Киев — Рим (FCO) — Киев — оборотный рейс каждую субботу;

Киев — Милан (MXP) — Киев — оборотный рейс каждое воскресенье;

Киев — Неаполь (NAP) — Киев — оборотный рейс каждую субботу;

Киев — Мюнхен (MUC) — Киев — оборотный рейс каждую неделю по понедельникам;

Киев — Мадрид (MAD) — Киев — каждую неделю оборотный рейс по пятницам;

Киев — Барселона (BCN) — Киев — оборотный рейс каждую субботу.

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

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В Херсон можно будет добраться каждую среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев — в понедельник, четверг и субботу.

Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Киев — Львов — Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев — Львов в пятницу и Львов — Киев в воскресенье.

Как сообщалось, Европейский Союз разрешил въезд туристам из так называемого "безопасного" списка, в который Украина не вошла.

По состоянию на 24 июля в Украине подтверждены 62 823 случая COVID-19, из них 1571 — летальный, 34886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru