Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта боеприпасов

Фото

24.07.2020 02:44

Укринформ

Следователи ГБР задержали сотрудника Службы безопасности во время продажи ним боеприпасов гражданским лицам.

Об этом информирует прессслужба ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности Службы Безопасности Украины и процессуальном руководстве военной прокуратуры Харьковского гарнизона задержали работника одного из киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия следователи задокументировали факт сбыта жителю Харькова автомата АКС-74, 5 магазинов к нему и более 1 200 патронов калибра 5,45 мм на сумму 1 500 долларов.

"22 июля 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, внешне похожие на гранаты, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — отмечается в сообщении.

Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове обнаружено и изъято 3 500 патронов, автомат АКС-74 и 2 гранаты, похожие на боевые.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), избрание в отношении его меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По материалам: ukrinform.ru