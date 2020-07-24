“Слуги народа" требуют качественно расследовать вероятный поджог дома Шабунина

Обращение

24.07.2020 17:49

Укринформ

Члены депутатской фракции партии "Слуга народа" призывают генпрокуратуру и руководителей СБУ, МВД и Нацполиции обеспечить оперативное, беспристрастное и качественное расследование вероятного поджога дома общественного активиста Виталия Шабунина.

Текст соответствующего открытого обращения, опубликовал в Facebook председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов Игорь Васильев.

"Мы, народные депутаты Украины, члены фракции политической партии "Слуга народа", требуем обеспечить оперативное, беспристрастное и качественное расследование вероятного поджога дома общественного активиста Виталия Шабунина", — говорится в обращении.

При этом представители "Слуги народа" отмечают, что любое давление на общественных деятелей и активистов недопустимо, а атаки на них — несовместимы со свободным демократическим обществом.

"Особенно опасными для демократического общества являются преступления против лиц, занимающих критическую позицию относительно отдельных представителей власти или политических деятелей. Эффективное расследование таких преступлений является вопросом общественной безопасности, независимо от содержания или отношения к публичной позиции жертв таких преступлений. Именно поэтому мы требуем от правоохранительных органов уделить особое внимание расследованию атаки на Виталия Шабунина и других атак на общественных активистов", — акцентируется в обращении.

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В то же время парламентарии отмечают, что в случае Шабунина речь идет не только о посягательстве на жизнь и имущество активиста, а действия злоумышленников должны рассматриваться также и как преступление против общественной безопасности, соизмеримое с бандитизмом и терроризмом.

"Вероятные исполнители ночного поджога дома не учитывали присутствие в нем членов семьи жертвы и создали угрозу для жизни и здоровья этих людей. Считаем, что новый уровень общественной опасности атак на общественных активистов является следствием безнаказанности исполнителей и заказчиков преступлений против других общественных деятелей, совершенных в течение последних четырех лет", — отмечают представители монобольшинства.

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Депутаты требуют от правоохранительных органов идентифицировать исполнителей и особенно — заказчиков нападения на Шабунина и его семью, а также активизировать расследование других случаев нападений на общественных активистов.

"Обращаемся к генеральному прокурору Украины, главе Службы безопасности Украины, министру внутренних дел, главе Национальной полиции Украины с просьбой взять расследование этого дела под личный контроль. Подчеркиваем, что в рамках осуществления парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов мы будем требовать публичных отчетов о ходе и результатах расследования, пока исполнители и заказчики не будут привлечены к ответственности", — отмечается в обращении.

Как сообщал Укринформ, руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции", активист Виталий Шабунин заявил, что неизвестные в ночь на 23 июля подожгли его дом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Президент Владимир Зеленский считает этот поджог признаком того, что общество не пришло в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Глава государства подчеркнул, что виновных нужно найти и наказать, а общество должно научиться толерантно относиться к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам.

По материалам: ukrinform.ru