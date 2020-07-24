Зеленского просят дать «Героя Украины» погибшим во Зайцевым бойцам и медику

Общество
Таисия Слепцова0
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Зеленского просят дать "Героя Украины" погибшим во Зайцевым бойцам и медику

Зеленского просят дать "Героя Украины" погибшим во Зайцевым бойцам и медику

24.07.2020 13:38

Укринформ

Во время выполнения боевой задачи в районе операции Объединенных сил 13 июля получил ранения, несовместимые с жизнью, лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

«13 июля во время выполнения боевой задачи в районе операции Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью, наш боевой собрат — лейтенант Красногрудь Дмитрий Анатольевич. Командование, весь личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего», — говорится в сообщении.

Как сообщалось 15 июля оккупанты на Донбассе вернули тело военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля возле населенного пункта Зайцево.

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13 июля незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли группу украинских военных, которые пытались осуществить эвакуацию тела бойца, который подорвался в районе Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирование. По информации штаба ООС, тело погибшего в районе Зайцево боевики забрали на временно неконтролируемую территорию.

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Прокуратура расследует обстрел медперсонала при эвакуации тела погибшего как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

По материалам: ukrinform.ru


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