На Банковой — акция против условий прекращения огня на Донбассе

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27.07.2020 20:34

Укринформ

Возле Офиса Президента Украины проходит акция протеста "Наша армия — мира гарант, а Россия — оккупант".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

К мероприятию уже присоединились, по меньшей мере, несколько сотен человек, люди постоянно присоединяются к акции.

Протестующие, в частности, требуют отменить разоружение армии в зоне конфликта, также со сцены заявили о недоверии главе ОПГ Андрею Ермаку.

Как отметили организаторы протеста, цель мероприятия — продемонстрировать несогласие с решением о "лишении права открывать огонь и вести разведывательную деятельность".

Акция «Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант» / Фото: Павел Багмут, Укринформ

Сейчас с импровизированной сцены выступает освобожденный украинский политзаключенный Владимир Балух.

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Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа 22 июля во время заседания в формате видеоконференции договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

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Договоренностями предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия на применение огневых средств, в частности снайперского оборудования, а также применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

По материалам: ukrinform.ru