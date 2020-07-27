Прогноз погоды на 28 июля 2020 года: в Украине тело и сухо, дождливо будет в восточных и южных регионах
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 28 июля в Украине жарко за исключением восточных, южных областей и Крыма, где пройдут дожди.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
В Украине во вторник, 28 июля, будет солнечно и жарко почти на всей территории. Кое-где температура воздуха будет достигать +33 градусов.
Самыми жаркими регионами страны будут Восток и Юг Украины, где средняя температура в течение дня будет на уровне +27 … +33 градуса.
Прохладнее всего будет в западных регионах страны, там температура не будет на уровне +25 … +29 градусов.
Дождливо будет только в 5 юго-восточных регионах страны – Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Автономной Республике Крым. Там дожди ожидаются как днем, так и ночью.
В Киеве осадки прогнозируются, однако будет ветрено. Температура воздуха будет на уровне +29 … +31 градус.
Ранее сообщалось о погоде на 27 июля 2020 года.