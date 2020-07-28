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Иммунитет на COVID-19 — это ненадолго?.. Так ведь и от гриппа каждый год нужно вакцинироваться

Аналитика

28.07.2020 22:07

Укринформ

Никто не знает сколько «проработают» разрекламированные вакцины. Коллективного иммунитета нет ни в одной стране. Непонятно, будет ли он вообще

Почти одновременно в двух концах мира производители вакцины против COVID-19 сообщили о том, что начинают масштабные этапы клинических испытаний на добровольцах. 27 июля о таких планах объявила американская компания Moderna, которая занимается разработкой своей вакцины от коронавируса вместе с Национальными институтами здравоохранения США. Речь идет о самых масштабных испытания этой вакцины в мире — в них примут участие 30 тысяч волонтеров. А 28 июля о начале клинических испытаний объявила нидерландская фармацевтическая компания Janssen Vaccines. В ее испытаниях пока примут участие 1045 добровольцев, но в случае успеха в сентябре привлекут больше людей.

Но можно сказать, что новый коронавирус загнал человечество в парадоксальную ситуацию: параллельно с тем, как продвигается производство вакцин, появляется все больше исследований, говорящих о скоротечности иммунитета к COVID-19. А это ставит под сомнение и приобретение коллективного иммунитета как естественной защиты, и эффективность вакцины в принципе.

Уровень антител все-таки падает — это говорят ученые из разных стран

Одно из таких исследований провели китайские ученые из медицинского университета Чуцина, пишет CNBC. Они наблюдали за иммунным ответом 37 бессимптомных пациентов, а также 37 пациентов, имевших симптомы заболевания. Выяснилось два факта: во-первых, что уровень антител значительно падает всего через 2 месяца, а также то, что у бессимптомных больных иммунная реакция слабее. Было обнаружено, что всего за 2 месяца наблюдения содержание антител снизилось у 81% бессимптомных больных и у 62% носителей с симптомами COVID-19.

Другое исследование ученых из Королевского колледжа Лондона, которое охватило более 90 пациентов и работников в сфере здравоохранения, показало, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется через три недели после появления первых симптомов. У 60% инфицированных в этом временном промежутке был очень высокий уровень иммунитета к COVID-19. И только у 17% такой же сильный иммунитет сохранился три месяца назад. У большинства же уровень антител упал в 23 раза за этот период, а в некоторых случаях их вообще невозможно было обнаружить, пишет The Guardian. Поэтому COVID-19 может реинфицировать людей год за годом, как и обычные простудные заболевания.

Подобные выводы озвучили и в Германии. По словам главного врача Мюнхенской инфекционной клиники Клеменса Вендтнера, у четырех из девяти пациентов (лечившихся в январе) фиксировали снижение нейтрализующих антител. Эти все наблюдения ставят под сомнение возможность приобретения коллективного иммунитета.

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Андрей Волянский

Хотя известный украинский иммунолог Андрей Волянский другого мнения — он настаивает на том, что человечеству хватит прятаться от коронавируса, а, наоборот, нужно приобретать коллективный иммунитет (но при этом защищать группы риска). В недавнем интервью GreenPost он отметил, что, возможно, для образования иммунной прослойки будет достаточно, чтобы переболело 30-40% населения, а не 60-70%, как принято считать при других инфекциях. «Есть еще некоторое количество генетически защищенных, сколько их — мы сейчас не знаем. Может, 10%, а может, и 20%. Это люди, которые не могут заболеть COVID-19 или болезнь будет для них очень легкой. И есть еще некоторое количество людей, которые имеют защиту к близкому вирусу — коронавирусу, но другому», — пояснил Волянский.

Уровень коллективного иммунитета низкий как в Украине, так и в Испании

А тем временем стали известны первые данные об уровне коллективного иммунитета в Украине. Их обнародовала частная сеть лабораторий «Синево», которая полтора месяца тестировала граждан на антитела IgG к новому коронавирусу (такие антитела показывают, что человек переболел или заразился вирусом и у него выработались антитела). Об этом сообщила пресс-служба компании. По состоянию на начало июля ИФА-тестирование прошли 10 тысяч человек по всей Украине. В результате высокий уровень коллективного иммунитета было зафиксирован в западном регионе — почти 11%. В частности, в Луцке антитела G обнаружены у 13% клиентов, Ивано-Франковске — 14%, Черновцах — 14%, Ровно — 13%.

Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 исследователи "Синево" зафиксировали в южном регионе — в среднем 2%. В частности, в Одессе — 2%, Николаеве — 2%, Херсоне — 1%. В других регионах (север, центр, восток) уровень коллективного иммунитета составляет 3-5%.

В среднем уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Украине составляет 5,2%. Примечательно, что такой же уровень коллективного иммунитета был зафиксирован в Испании, которая была одним из эпицентров пандемии в европейском регионе и где переболело более 300 тысяч человек.

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Испания была одним из эпицентров пандемии в европейском регионе

Данные обследования, проведенного учеными Института Роберта Коха (RKI), показали еще более низкий уровень коллективного иммунитета у обследованных. По данным президента RKI Лотара Вилера, протестированы были 12 тысяч человек, а антитела были обнаружены лишь у 1,3 процента из них. Он отметил, что этот промежуточный результат свидетельствует, с одной стороны, о том, что большинство людей в Германии, очевидно, еще не контактировали с вирусом, а с другой — вирус все еще может широко распространяться.

Иммунная память может быть важнее собственно иммунитета

Удастся ли выработать коллективный иммунитет вообще, станет известно только со временем. То же можно сказать и о долговечности эффекта от вакцинации. В конце концов, прививки и от обычного гриппа — это на сезон — и процедуру, в принципе, надо проводить ежегодно.

К тому же, и исследователи из медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре не беспокоятся по поводу того, что антитела к COVID-19 быстро исчезают, пишет Reuters. Они установили, что иммунные клетки (так называемые T- и B-лимфоциты) «запоминают» вирус и могут вызвать иммунный ответ. Поэтому дискуссию об "исчезающих антителах" к COVID-19 ученые некоторые считают безосновательной. В комментарии изданию они отметили, что гораздо важнее то, что у переболевших возникает клеточная память, которая позволяет быстро запустить иммунный ответ в случае нового столкновения с вирусом.

Такую клеточную "память" исследовали у 36 человек, переболевших COVID-19, 23 человек, переболевших болезнью SARS в 2003 году и 37 человек, которые никогда не болели. У всех, кто пережил COVID-19, присутствовали T-лимфоциты, которые распознали новый коронавирус. У тех, кто пережили SARS, клетки распознали и коронавирус 2003 года, а также новый коронавирус. Но даже те, кто никогда не болел ни одной из этих болезней, имели защитные T-лимфоциты. Ученые предполагают, что эта категория людей сталкивалась с коронавирусами в прошлом и обладает определенным иммунитетом к новой вспышке. Что ж, такая новость от ученых представляется довольно обнадеживающей, но вопрос в том — сколько таких людей? Но это уже задача для последующих исследований.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru