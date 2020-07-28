Минобороны проводит общественное обсуждение по решению жилищных проблем военных

Общество
Таисия Слепцова0

Минобороны проводит общественное обсуждение по решению жилищных проблем военных

Минобороны проводит общественное обсуждение по решению жилищных проблем военных

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28.07.2020 01:53

Укринформ

Основные факторы в решении жилищного вопроса военных — это выделение средств из бюджета для приобретения собственного жилья, предоставление служебных квартир и обеспечение армейцев дешевыми ипотеками.

Об этом сообщил Назим Агаев, директор Департамента гуманитарного и социального обеспечения Минобороны Украины на онлайн-брифинге в Укринформе на тему: «Результаты общественного обсуждения по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных сил Украины».

«Граждане основное внимание в решении жилищного вопроса военных сосредотачивают на трех главных факторах: выделение средств из бюджета для приобретения военными собственного жилья, предоставление служебных и служебно-должностных квартир, а также обеспечение армейцев дешевыми ипотеками и кредитами», — рассказал Агаев.

Также, по его словам, среди аспектов решения жилищного вопроса военных респонденты считают: совершенствование работы жилищных комиссий в военных гарнизонах; обеспечение прозрачности и открытости информации при распределении жилых помещений; преодоление коррупционных рисков при распределении жилья; урегулирование проблемы «расслужебливания» жилья; урегулирование нормативной базы по обеспечению жильем военнослужащих и военных пенсионеров; завершение строительства так называемых «недостроев».

Агаев отметил, что, по мнению респондентов, жилищные комиссии в разных гарнизонах — главный орган коррупции в воинских частях.

«Граждане предлагают ввести компьютеризированную систему постановки в гарнизонные очереди, создать при воинских частях штатные подразделения по обеспечению жильем военных, ежегодно обновлять их состав и регулярно отчитываться о работе. Также некоторые граждане уверены, что жилищные комиссии должны быть независимыми и не должны подчиняться начальникам гарнизонов», — отметил он.

Также, по мнению многих респондентов, дешевые ипотеки и долгосрочные кредиты могут искоренить коррупционные риски при распределении жилья, в работе жилищных комиссий и при строительстве помещений.

«Кроме того, это может служить дополнительным стимулом для продления контрактов по службе, особенно молодых офицеров. Как отмечают граждане, классический вариант — предоставление ипотеки на выплату от 10 до 15 лет для военнослужащих. При этом, она должна быть от 1 до 3% годовых», — отметил Агаев.

По его словам, также заслуживают внимания предложения по обеспечению жильем за счет выделения средств из бюджета для приобретения военнослужащим и военным пенсионерам собственного жилья.

«Большинство тех, кто принимал участие в обсуждении, предлагают после 20 лет службы или при увольнении с выслугой 25 лет и более, предоставлять офицеру и военнослужащему-контрактнику денежную компенсацию с учетом коэффициента стоимости жилья в месте прохождения военной службы. Для этого граждане предлагают создать защищенную бюджетную статью. Такой подход будет дополнительной мотивацией служить и защищать страну», — отметил Агаев.

Кроме этого, есть предложения, касающиеся использования опыта стран-членов НАТО. А именно, единовременное выделение средств из бюджeта для приобретения жилья на вeсь пeриод службы военнослужащего, то есть рассчитанное на 25 лет контракта.

Среди пожеланий также — льготные кредиты, с условиями погашения части кредита за счет государства, предложение разработать программу «Жильё в лизинг» и «расслужебливание» жилья.

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«Люди просят рассмотреть предложение об уменьшении гарнизонной очереди за счет расслужебливания жилья для лиц, которые не нуждаются в улучшении жилищных условий, имеют выслугу лет свыше 25 лет и уволены из рядов ВС Украины и ни разу не воспользовались таким правом», — рассказал представитель Минобороны.

Он сказал, что в ведомстве тщательно изучают общественное мнение по всем направлениям, и пообещал, что все предложения и пожелания не останутся без внимания.

В период с 1 по 10 июля на официальном веб-портале МО Украины изучалось общественное мнение о путях решения проблемы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ. Всего в общественном обсуждении приняли участие 277 граждан Украины и поступило 243 предложения.

По материалам: ukrinform.ru


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