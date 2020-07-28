На фоне пандемии COVID-19 вакцина против гриппа может стать дефицитом — Ляшко

28.07.2020 17:38

Укринформ

На фоне пандемии COVID-19 вакцина против гриппа может стать дефицитом.

Об этом на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, которая транслировалась на платформе ZOOM, сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы делаем все возможное, чтобы закупить вакцину от гриппа для медицинских работников, мы понимаем, что до того, как появится вакцина против COVID-19, вакцина против гриппа становится огромным дефицитом, поскольку сознательные страны уже сейчас заказывают огромное количество доз вакцины для того, чтобы предотвратить ко-инфекции, когда будет объединяться грипп с коронавирусной болезнью. Это значительно усложнит оказание медицинской помощи", — сказал Ляшко.

Он добавил: чтобы избежать коллапса медицинской системы в период сезонного роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в сочетании с пандемией COVID-19 необходимо, чтобы граждане сознательно относились к своему здоровью, в частности вовремя вакцинировались от гриппа.

Обычно, по словам Ляшко, в Украине в период эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уровень вакцинации от гриппа составляет 0,8-2% от численности населения. В странах ЕС, по его информации, это 70%.

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Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения внесет изменения в порядок обеспечения учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изменениями предусмотрена возможность закупки медучреждениями вакцины против гриппа в первую очередь.

По данным Центра общественного здоровья с 30 сентября 2019 года по 17 мая 2020 года гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек. Для сравнения, в прошлом сезоне переболели 5,4 млн.

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С начала эпидсезона против гриппа вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения) при имеющихся 542 000 доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Из 15,1 млн людей, которые находятся в группе риска, вакцинировались только 1,6%.

По материалам: ukrinform.ru