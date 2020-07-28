Понимание национального единства может возникнуть только в результате диалога — Дробович

28.07.2020 16:38

Укринформ

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что концептуальная определенность национального единства и социальной сплоченности может возникнуть только в результате общественного диалога.

Такое мнение он высказал 28 июля во время онлайн-обсуждения "Национальное единство: как "сшить" страну в условиях нестабильности и угроз", трансляция которого состоялась в Укринформе.

"По моему мнению, нет ярко определенной, стабильной концепции, которую большинство, хотя бы 50%, разделяло бы, и соответственно, если спрашиваешь о национальном единстве или социальной сплоченности, сразу начинается путаница. Так же с термином нация: кто понимает это как этническую нацию, другие — политическую или гражданскую, а кто-то — как плохое слово, связанное с нацизмом. Поэтому, очевидно, когда мы говорим о национальной сплоченности и национальном единстве, то очень важно, чтобы мы поставили вопрос о концептуальной определенности. Она может возникать только как результат системного диалога, когда все стороны хотя бы будут иметь представление, они могут не соглашаться, но если большинство общества будет иметь хотя бы представление, что есть данная дискуссия относительно хотя бы этих двух концептов, уже будет легче выйти на какую-то предметную дискуссию", — отметил Дробович.

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Соответственно, по его словам, стоит значительно увеличить усилия для налаживания такого диалога, а поэтому важно, чтобы другие вызовы не отвлекали внимание, а наоборот привлекали.

По материалам: ukrinform.ru