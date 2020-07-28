Ткаченко поблагодарил церкви за соблюдение карантина в День крещения Руси-Украины

28.07.2020 16:49

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил украинцев с Днем Крещения Руси-Украины и поблагодарил церкви за отказ от проведения многолюдного крестного хода в условиях карантина.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"1032 года назад Владимир Великий выбрал веру, окрестил Киевскую Русь и включил наш народ в европейское культурное пространство. Сегодня его наследие продолжает жить в сердцах украинцев", — подчеркнул Ткаченко.

В то же время он отметил, что «в нас живет уважение к другим, мы одна из немногих стран, где в диалоге сосуществует большое разнообразие религий и конфессий, и в этом наша уникальность».

"Благодарен церквям, которые соблюдают карантин и которые в этом году не проводили многолюдного крестного хода. Надеюсь, в следующем году пандемия не помешает традиции увековечивания памяти крестителя Руси", — добавил Ткаченко.

Он также пожелал, чтобы мудрость князя Владимира передалась его нынешним потомкам в сфере государственного управления, а верующим напомнил, что сила украинцев — в нашем единстве.

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Как сообщал Укринформ, ежегодно 28 июля отмечают День Крещения Руси-Украины. Этот праздник учрежден согласно указу Президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.

В этом году из-за карантина празднование проходит в основном онлайн.

По материалам: ukrinform.ru