Боевики «Л/ДНР» укрепляют свои позиции на Донбассе: бойцы ВСУ поделились тревожной информацией

Перемирие на Донбассе, которое началось 27 июля, подконтрольные РФ НВФ использую для укрепления своих позиций. Об этом рассказали бойцы ВСУ, которые держат оборону под Попасной на Луганском фронте. По словам военных, оккупанты также открывают огонь, с целью спровоцировать бойцов ВСУ на ответный огонь, и таким образом, обвинить в срыве режима перемирия.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «5 канал».

Украинские военные, которые держат оборону под Попасной на Луганском фронте, рассказали о ситуации в зоне боевых действий с начала перемирия. При этом военнослужащие отмечают, что перед началом режима перемирия боевики интенсивно вели обстрелы по позициям ВСУ.

«Мы так и думали, что перед этим перемирием, которое они не будут соблюдать, они постарались нам «набросать». Прилетали мины 120-го калибра», — сообщил одни из военных.

По словам военных, с началом режима тишины на Донбассе, боевики постреливают, пытаясь спровоцировать ВСУ на ответный огонь.

«Ночью они стреляли по нашим позициям. Мы на них не отвечаем», — рассказал военнослужащий.

Украинские военнослужащие уверены, что режим перемирия боевики используют для укрепления своих позиций.

«Они укрепляют свои позиции. Подвозят материалы и боеприпасы», — сообщил один из бойцов ВСУ.

При этом военные отметили, что ночью они слышали звуки вражеской техники. Но, узнать, что задумали оккупанты, военные не могут, так как согласно, условиям нового перемирия использование беспилотников запрещено.

При этом защитники уверяют, что в случай прицельных обстрелов со стороны оккупантов, ВСУ смогут дать ответ. Бойцы также отметили, что подрыва боевого духа у них нет.

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