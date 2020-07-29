ВНО одобряют большинство украинцев

Опрос

29.07.2020 18:06

Укринформ

Больше половины (61%) украинцев считают, что для министра образования важен опыт управления образовательным учреждением.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы» имени Илька Кучерива" "Образование и пандемия: что украинцы думают о дистанционном обучении и как оценивают ВНО", которые есть в распоряжении Укринформа.

"61% граждан считают, что опыт управления образовательным учреждением является важным качеством, которым должен обладать министр образования. Еще 50% считают важным опыт преподавания в образовательном учреждении, 47% говорят о незапятнанной профессиональной репутации и честно заслуженных научных степенях, 39% — о добропорядочности (соответствие состояния и имущества официальным доходам)", — говорится в результатах опроса.

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Согласно данным исследования, 35% респондентов также признают, что министр образования должен иметь доверие в профессиональной среде – среди сообщества учителей, преподавателей, директоров школ, ректоров и других работников отрасли образования и науки.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы» имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

По материалам: ukrinform.ru