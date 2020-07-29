Украинцев пока не пускают в Германию по безвизу — посольство

КАРАНТИН

29.07.2020 11:16

Укринформ

Несмотря на обещания в соцсетях о якобы организации поездок в Германию и другие страны ЕС при наличии только биометрического паспорта, "безвизовые" путешествия сейчас невозможны из-за введенных правительствами европейских стран карантинных ограничений.

Об этом напомнили в посольстве Украины в ФРГ, сообщает корреспондент Укринформа.

"В соцсетях распространяется информация о перевозке украинских пассажиров частными перевозчиками через польскую границу при наличии исключительно биометрического паспорта — "по безвизу". В очередной раз напоминаем, что с учетом введенных в ЕС эпидемиологических ограничений сейчас граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью", — сообщили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что право на въезд на территорию стран ЕС сейчас имеют граждане Украины — владельцы вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа, которая имеет юридическую силу вида на жительство.

"Польские пограничники тщательно проверяют документы на границе. Поэтому въехать только по биометрическим паспортам сейчас нереально, учитывая существующие ограничения. Однако реальны ситуации, когда эти перевозчики, которые не несут никакой ответственности за продажу билетов, несмотря на указанные ограничения, после принятия отрицательного решения на въезд польскими пограничниками оставляют наших граждан на границе", — сообщили в посольстве.

Украинцев просят максимально внимательно и взвешенно отнестись ко всем сомнительным предложениям в соцсетях и не нарушать законодательство ЕС, что повлечет неприятные последствия, не подвергать опасности себя и близких.

Также в посольстве напомнили, что в чрезвычайных ситуациях (лечение, уход за больными близкими, смерть близких), в случаях воссоединения семей, обучения, лечения от тяжелых, в первую очередь, онкологических заболеваний, сезонных работ предусмотрен, в виде исключения, въезд, в частности, в Германию, но исключительно при предъявлении соответствующих официальных документов.

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Руководство государства и МИД Украины ведут постоянные переговоры с ЕС о снятии запрета на въезд для граждан Украины. Решение ЕС обусловлено исключительно актуальным состоянием эпидемиологической ситуации как в странах Европейского Союза, так и в нашей стране. Как только количество новых заболеваний COVID-19 пойдет на спад (расчет идет по формулировке ВОЗ), ЕС пересмотрит свое решение. При этом по каждой из стран Евросоюза остается право на корректировку общего списка, добавили в посольстве.

Как сообщалось, согласно последним данным ресурса Worldometer, в мире подтверждены 16 689 533 случая заражения коронавирусом, в частности 657 502 летальных, выздоровели от болезни 10 275 291 человек.

По материалам: ukrinform.ru