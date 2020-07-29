"Зеленая" и "красная" зоны: Украина раз в неделю будет обновлять перечень стран

29.07.2020 11:08

Укринформ

Министерство здравоохранения изменит показатели, по которым страны будут распределяться на "зеленые" и "красные" зоны.

Об этом на брифинге 29 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы меняем показатели, если сейчас мы измеряем количество активных больных в тех или иных странах, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых будет соответственно отнесена страна в красную или зеленую зоны. Это показатель, если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины, а второй показатель, если процент в той или иной стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями будет более 30% ", — сказал Степанов.

Он добавил, что перечень стран с определением, к какой зоне они относятся по показателям заболеваемости COVID-19 будет обновляться один раз в неделю.

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Степанов призвал граждан, планирующих поездки в другие страны, учитывать эту информацию.

Как сообщал Укринформ, ранее Кабинет министров установил показатель в 55 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Согласно превышению этого показателя в той или иной стране, она относилась к "красной" зоне. Последнее обновление перечня стран "красной" и "зеленой" зон — 27 июля, обнародование этой информации на сайте Минздрава — 28 июля. Согласно данным Минздрава, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "красной" зоны.

фото: ФБ

По материалам: ukrinform.ru