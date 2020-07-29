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Зеленский анонсировал строительство в 5-6 регионах мультибольниц, где "будет все"

29.07.2020 11:50

Укринформ

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц в рамках программы "Большое строительство".

Об этом он заявил во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Важная часть этой программы ("Большое строительство"- ред.) — это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", — сказал Зеленский.

Он заверил, что такая инициатива будет воплощена в жизнь, и добавил, что "самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, — от врача до медсестры".

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Как сообщалось, строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабинета министров проект был разделен на два пусковых комплекса: 23,5 тыс. кв. м и 43,5 тыс. кв. м соответственно.

Первая часть нового корпуса Охматдета была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Ожидается, что весь комплекс обновленного Охматдета будет насчитывать несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

Программа «Большок строительство», предусматривающая масштабную перестройку инфраструктуры Украины, стартовала в Украине с 1 марта и включает почти 380 объектов. Ожидается, что в ее рамках будет отремонтировано 4 тысячи км дорог государственного значения, на что предусмотрено более 85 млрд грн. Также в этом году в Украине должны построить или реконструировать 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и приобрести 100 школьных автобусов.

По материалам: ukrinform.ru