В Украине почти не осталось засекреченных документов времен СССР – Госархив

30.07.2020 19:09

Укринформ

Украина является лидером среди бывших советских республик в рассекречивании документов времен СССР, а ее законодательство относительно этого — одно из самых либеральных.

Об этом заявил председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов на пресс-конференции в Укринформе на тему: «Рассекречивание Государственной архивной службой Украины архивных документов коммунистическо-тоталитарного режима 1917-1991 годов».

«Украина признала, что секреты СССР не являются секретами независимой Украины. В отличие, например, от страны-агрессора, где советские секреты продолжают хранить как государственную тайну современной России, мы имеем наиболее открытую систему доступа к документам времен СССР. Это законодательство является одним из самых либеральных, что подтверждено международными рейтингами», — отметил Хромов.

Он напомнил, что в момент обретения Украиной независимости в 1991 году засекреченные архивы бывшего СССР составляли 50% от общего количества. В результате системного рассекречивания этих архивов в 2010 году степень секретности Национального архивного фонда оставалась менее 1%.

«В 2015 году был принят комплекс декоммунизационных законов, один из которых — Закон о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Этот закон окончательно закрепил то, что документы определенных органов являются абсолютно открытыми, закон гласит, что советские грифы ограничения не тождественны украинским грифам секретности», — напомнил глава Госархивслужбы.

Однако, по словам Хромова, до сих пор в украинских архивах находят документы коммунистической эпохи под грифом «секретно».

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«После того, как мы проводили определенные изменения в структуре государственной архивной службы — неожиданно обнаружили, что в государственном режимно-секретном органе архивной службы продолжают храниться документы времен СССР якобы как государственная тайна Украины. Была образована комиссия, решением которой рассекречены почти 200 документов и изданий», — рассказал он.

По мнению Хромова, при этом не менее важным является физический и интеллектуальный доступ к рассекреченным архивам, над чем сейчас должна работать архивная служба.

По материалам: ukrinform.ru