Дело Шеремета: суд отложил апелляцию на арест Кузьменко

31.07.2020 14:17

Укринформ

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

Об этом в Facebook сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko.

«Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Юлии Кузьменко сегодня уже второй раз не состоялось в связи с неявкой прокуроров. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 11 августа, 11:30», — говорится в сообщении.

Активисты отметили, что в составе группы прокуроров по делу Шеремета были назначены 13 прокуроров, и ни один из них 31 июля не явился в суд, и о своей неявке прокуроры сообщили суду за полчаса до начала заседания.

Как сообщал Укринформ, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

12 марта на брифинге заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

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На данное время следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

17 июля Печерский райсуд Киева постановил ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства относительно убийства Шеремета до 14 августа.

По материалам: ukrinform.ru