На ВНО выявили 268 нарушений процедуры тестирования

31.07.2020 22:08

Укринформ

Во время проведения ВНО-2020 было зафиксировано 268 нарушений процедуры прохождения тестирования.

Об этом в интервью Укринформу рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«У нас были нарушители. В общем обнаружено 268 нарушений процедуры прохождения тестирования. Мобильный телефон, холодное оружие, средства считывания информации, шпаргалка, попытки фотографировать тетради в аудитории, чтобы выложить их потом в Интернет, мешал другому, пытался списать — это все фиксируется в аудиторном протоколе, и такой абитуриент досрочно прекращает работу над тестом и покидает аудиторию», — рассказал он.

93 участника не были допущены в пункт тестирования из-за отсутствия одного из обязательных документов.

По словам Бойко, для таких нарушителей в этом году все закончилось, фактически, они потеряли право участвовать в конкурсе. «Особенно, если у тебя обнаружили нарушения на украинском языке и литературе, или на профильном предмете, то тебе надо в спешном порядке перестраивать свой жизненный сценарий», — сказал Бойко.

Руководитель Центра отметил, что выявить всех нарушителей они просто не в состоянии, поскольку на ВНО работает 82 890 аудиторий в 5 185 пунктах тестирования и проверить каждого на наличие запрещенного к использованию в пункте тестирования очень сложно.

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127 человек не были допущены в пункт тестирования из-за обнаруженных признаков острого респираторного заболевания, но эти дети смогли воспользовались правом на дополнительную сессию.

Детей, которые из-за хронических заболевания имеют субфебрильную температуры, но имели справку, это подтверждающую, допускали в пункт тестирования.

Полный текст интервью читайте в ближайшее время на сайте Укринформа.

По материалам: ukrinform.ru