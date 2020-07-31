Представитель Минветеранов поехал на Днепропетровщину к отцу погибшего военного Журавля

31.07.2020 21:52

Укринформ

По поручению Президента Украины первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун выехал в Днепропетровскую область для того, чтобы пообщаться с отцом погибшего военнослужащего Ярослава Журавля и рассказать ему реальную историю гибели сына.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу Минветеранов в Facebook.

"В связи с тем, что было много спекуляций о гибели Ярослава Журавля, по поручению Президента Украины первый заместитель министра по делам ветеранов Герой Украины Александр Порхун вместе с командиром воинской части, где Ярослав служил, побратимами и представителями Координационного Совета, выехали в Днепропетровскую область, где проживает семья Ярослава, чтобы поговорить с отцом погибшего", — говорится в сообщении.

К сожалению, подчеркнули в ведомстве, на Востоке Украины продолжается война, и за спокойствие граждан продолжают гибнуть защитники.

"Минветеранов и вся ветеранская общественность выражают искренние соболезнования семье погибшего. Командованием воинской части Ярослав Журавель представлен к награждению государственной наградой", — отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 13 июля на запрос украинской стороны СЦКК в координации с СММ ОБСЕ была спланирована эвакуация тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего вследствие подрыва на взрывном устройстве в "серой зоне" поселка Зайцево (Жованка) Бахмутского района Донецкой области. При этом военнослужащие ВСУ получили со стороны российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства о прекращении огня в районе Зайцево в период с 14:00 до 18:00 (по киевскому времени) 13 июля.

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Однако во время эвакуации тела убитого украинского военнослужащего невооруженная эвакуационная группа, которая была маркирована белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками, попала в засаду вооруженных формирований российских оккупационных сил. Сначала был обстрелян военнослужащий, который шел впереди группы, ему на помощь бросился медик Николай Ильин, который также был обстрелян и получил ранения, несовместимые с жизнью. После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила.

В дальнейшем оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для поиска украинской стороной раненого военного.

В четверг, 16 июля, тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя было передано на контролируемую правительством Украины территорию. Тело погибшего военного медика забрали боевики российских оккупационных войск. Командование Объединенных сил прилагало все необходимые усилия для передачи украинской стороне его тела.

21 июля на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело третьего украинского защитника, который был ранен в ходе обстрела эвакуационной группы под Зайцево 13 июля и умер из-за того, что оккупанты отказывались предоставить украинской стороне разрешение на его поиски в "серой зоне".

Фото: АРМІЯINFORM

По материалам: ukrinform.ru