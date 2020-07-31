Шептицкий в нескольких ипостасях, "соборные" байкеры и урбанистическая лиса

Фото недели

31.07.2020 17:34

Укринформ

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Павел Багмут

На этой неделе верующие отметили 1032-ю годовщину Крещения Руси-Украины. В этом году из-за карантина празднования проходити в основном онлайн. Начались мероприятия в понедельник, 27 июля, с всенощного бдения в Михайловском Златоверхом соборе. Во вторник, 28 июля, митрополит Епифаний свершил божественную литургию по случаю праздника и молебен у памятника святому Владимиру.



Фото: Маркиян Лысейко

Во Львове на этой неделе также отметили 155-летие со дня рождения митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого. По этому случаю в Сиховском районе города на одном из жилых домов на проспекте Красной Калины открыли огромный мурал, посвященный религиозному деятелю.

Шептицкого изобразили в нескольких ипостасях, чтобы показать, насколько многогранным был этот человек. Слева на доме нарисован молодой граф Шептицкий, там ему до 20 лет, мало кто узнает Шептицкого в таком возрасте. А справа – митрополит в уже более зрелом возрасте.



Фото: Маркиян Лысейко

Кроме того, по праздничному случаю открыли для посетителей Митрополичьи сады возле Архикафедрального собора святого Юра. В рамках экскурсий здесь можно было узнать больше о жизни митрополита Шептицкого и его деятельность, увидев представленные экспонаты.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Полторы сотни байкеров приехали 27 июля в Харьков в рамках всеукраинского "Мотопробега единства-2020".

"Наша цель – поддержка идеи сохранения территориальной целостности Украины, единства жителей Украины, в частности тех, кто проживает на временно оккупированных территориях. Мы везем флаги Украины и крымскотатарские флаги и плакаты: "Крым – это Украина" – и никаких политических знамен", – отметил организатор пробега киевлянин Николай Спиридонов.

Четвертый по счету мотопробег стартовал в Ужгороде. Он простирается на более чем 6000 км через 51 город и городок по всей Украине. Пробег финиширует 2 августа в Запорожье на острове Хортица.



Фото: Павел Багмут

Трехсторонняя контактная группа 22 июля во время заседания в формате видеоконференции договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Договоренностями предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия на применение огневых средств, в частности снайперского оборудования, а также применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

В ответ на такое решение под Офисом Президента Украины состоялась акция протеста "Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант". Протестующие, в частности, требовали отменить разоружение армии в зоне конфликта, также со сцены заявили о недоверии главе ОПУ Андрею Ермаку. Как отметили организаторы протеста, цель мероприятия – продемонстрировать несогласие с решением о "лишении права открывать огонь и вести разведывательную деятельность"..

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Елена Худякова

Участница митинга в знак протеста против репрессий в отношении активных женщин накануне президентских выборов в Беларуси держит плакат возле Посольства Республики Беларусь в Киеве.



Фото: Маркиян Лысейко

Отражение полицейского в зеркале во время запуска нового подразделения полиции – мотопатруля – на площади Рынок во Львове.



Фото: Алексей Ковалев

Участники праздничной молитвы по случаю Курбан-байрама в Исламском культурном центре "Бисмилля" в Северодонецке.



Фото: Владимир Тарасов

Операторы беспилотников во время пресс-мероприятия на тему: "Дроны в энергетике – новые возможности для сетей" в Киеве.



Фото: Юлий Зозуля

Корабль постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса SNMG2 в Одесском порту.



Фото: Алена Николаевич

Рабочий на территории предприятия по изготовлению бурового инструмента ООО "Универсальная буровая техника" (Долотный завод) в Дрогобыче Львовской области.



Фото: Юлий Зозуля

Мужчина плавает вблизи танкера Delfi, который не могут убрать из акватории Черного моря в Одессе. По данным Госэкоинспекции Украины, ущерб, нанесенный окружающей среде в результате утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса судна, уже составляют 20 тысяч долларов.



Фото: Сергей Гудак

Капли росы на паутине в лучах восходящего солнца в селе Ликицары на Закарпатье.

Фото: Геннадий Минченко

Птица летит в вечернем небе над Киевом.



Фото: Геннадий Минченко

Лиса на территории ландшафтного заказника "Деснянские луга" в Киеве.

По материалам: ukrinform.ru