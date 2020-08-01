"Цветной" карантин: Ляшко рассказал об ограничениях в зависимости от зоны

01.08.2020 15:58

Укринформ

В Украине с 1 августа в связи с угрозой роста случаев коронавируса будут действовать новые правила соблюдения карантина в соответствии с четырьмя зонами эпидемической опасности.

Какие именно, сообщил во время онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

«Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом плато относительно процентов выявленных случаев болезни по сравнению с тестированием… В то же время за последние 2 дня мы отмечаем тенденцию к росту», — сказал Ляшко.

Он отметил, что есть основания для усиления карантина, поэтому и предложен адаптивный карантин.

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«Первое, что мы вводим, это уровни эпидемической опасности: зеленый — низкий, желтый, оранжевый и красный. Уровни эпидемической опасности определяются решением Национальной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая следующие показатели. Если коэффициент занятости коек превышает, например, 50% в течение последних 5 дней, то при расчете все административно-территориальные единицы данного региона будут иметь желтый цвет. Если превышает 75% в течение 5 дней, все административно-территориальные единицы будут иметь красный цвет и там будут вводиться значительные ограничения», — сообщил Ляшко.

Он уточнил, что также при расчетах используются коэффициенты выявления случаев и показатель динамики роста количества случаев. «Это все учитывается, если регион по одному из показателей в течение 5 дней превышает показатели, указанные в постановлении Кабинета Министров», — сказал главный санитарный врач.

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По его словам, в зависимости от того, к какой из зон принадлежит регион, вводятся различные ограничительные противоэпидемические меры. В зеленой, общей для территории Украины, если в целом не превышаются показатели 5 дней подряд, предусматриваются: в общественных зданиях и транспорте наличие масок на лице, при проведении массовых мероприятий — не более 1 человека на 5 кв м, наполненность кинотеатров на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте — только в пределах определенных мест для сидения.

«Желтая, так называемая буферная зона, предупреждает о том, что область уже выходит по показателям за пределы, превышает 5 дней подряд один из 4-х показателей, но по заболеваемости еще не выходит в угрожающее состояние. Там запрещается посещать социальные учреждения и учреждения для пребывания пожилых людей для того, чтобы сделать невозможным занесение коронавирусной болезни на территорию заведения», — сказал Ляшко.

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Он рассказал, что когда устанавливается оранжевая зона, к тем ограничениям, которые есть в зеленой и желтой зонах, добавляются ограничения деятельности заведений размещения, кроме гостиниц, — то есть не будут функционировать санатории, хостелы, туристические базы. Также запрещается деятельность развлекательных заведений, не будут работать рестораны в ночное время — с 24.00. Будут запрещены плановые госпитализации в больницы. Закрываются спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры. Также не допускается прием новых смен в детские учреждения оздоровления и отдыха. И вводятся дополнительные ограничения для массовых мероприятий — 1 человек на 20 кв м.

«Дополнительно запрещается работа общественного транспорта, посещение заведений образования, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов — это все происходит именно в красной зоне», — добавил Ляшко.

Как сообщал Укринформ, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа и предусмотрел, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru