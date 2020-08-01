НАБУ завершило следствие по делу о "золотых" авто Volkswagen

01.08.2020 08:59

Укринформ

НАБУ и САП завершили расследование в отношении двух должностных лиц Морской поисково-спасательной службы в деле о закупках автомобилей Volkswagen.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Досудебное расследование по подозрению директора казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» (КП« МПРС ») и его заместителя в злоупотреблении властью и служебным положением, завершено. 31 июля 2020 г. открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд», — говорится в сообщении.

Действия обоих должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК.

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Следствие установило, что в 2017 году подозреваемые с многочисленными нарушениями законодательства закупили авто Volkswagen у заранее определенного частного предприятия на условиях оперативного лизинга.

Как уточняют в НАБУ, по договору КП «МПРС» должно было уплатить в течение трех лет более 16,3 млн грн за пользование 7 авто, рыночная стоимость которых составляла около 9,7 млн грн, и после этого вернуть их частной компании.

«Таким образом КП должно было уплатить за аренду автомобилей больше, чем могло стоить приобретение их в собственность. Уже в первый год пользования КП «МПРС» оплатило за машины 7,6 млн грн (фактически 78% от общей стоимости) », — сообщили в антикоррупционном бюро.

По результатам проведения активных следственных действий со стороны детективов НАБУ летом 2018 г. по месту жительства причастных физических и юридических лиц частное предприятие передало 6 авто в собственность КП «МПРС».

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«Об установленных фактах Национальное бюро проинформировало Антимонопольный комитет Украины, который провел собственное расследование и установил факт сговора участников открытых торгов, организованных КП « МПРС ». В результате, компанию-победительницу тендера по поставке автомобилей АМКУ оштрафовал на 204 тыс. грн. И на такую ​​же сумму — второго участника торгов, который действовал с победителем в сговоре », — отмечается в сообщении.

Уточняется, что 25 июня 2020 г. директору КП «МПРС» и его заместителю сообщено о подозрении.

Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2017 года.

Фото: nabu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru