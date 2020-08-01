Прогноз погоды на 1 августа 2020 года: дожди пройдут почти по всей территории Украины

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 1 августа Украину накроют кратковременные дожди, жара спадет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в субботу, 1 августа, посвежеет на большей части территории. Столбики термометров в среднем будут показывать +22…+26 градусов.

Кратковременные грозовые дожди периодически пройдут почти во всех областях страны.

«Только в центральных регионах солнце чаще будет побеждать в борьбе с осадками. Солнечно и сухо будет также на юге», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Воздух прогреется до +22…+25 градусов. Теплее будет в южных областях – +25…+29 градусов.

В Киеве прогнозируют дождь с грозой. Максимальная температура будет достигать +23 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 31 июля 2020 года.