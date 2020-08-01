Россия использует торговлю людьми для подрыва имиджа Украины — эксперт

01.08.2020 05:48

Укринформ

Российская Федерация использует различные формы торговли людьми для криминализации украинского общества и дискредитации Украины на международном уровне.

Такое мнение выразила глава ОО Херсонский областной центр "Успешная женщина" Анжела Литвиненко во время круглого стола "Российская пропаганда и планы Кремля на юге Украины", который в режиме онлайн транслировал Укринформ.

“Российская Федерация использует различные формы торговли людьми как средство влияния на украинцев. Есть несколько целей: это криминализация украинского общества, дискредитация украинской власти, формирование недоверия украинцев к государству, снижение уровня безопасности граждан и влияние на формирование имиджа Украины на международном уровне как преступной нации. И если посмотреть на статистику Международной организации по эмиграции относительно выявленных пострадавших от торговли людьми, то за все 20 лет деятельности организации на первом месте именно выявление таких фактов из Российской Федерации”, — отметила Литвиненко.

Она обратила внимание на тенденцию: если за предыдущее десятилетие (2000-2010 годы) было выявлено около двух тысяч пострадавших от торговли людьми, то с 2011 года в РФ ежегодно насчитывается до 700 пострадавших, среди них и украинцы.

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“Но это лишь верхушка айсберга, потому что обнаруживают до 10% из всего количества пострадавших. Выявлять сложно, так как не все обращаются за помощью. Во-вторых, пострадавшими очень профессионально манипулируют, вследствие чего они начинают винить во всем только себя”, — пояснила эксперт.

По ее словам, “охота” на украинцев в контексте торговли людьми со стороны России продолжается. В частности Литвиненко напомнила о деле, когда молодых людей приглашали работать курьерами в РФ.

“Когда они приезжали в Российскую Федерацию, то сталкивались с тем, что их принуждали к совершению преступления — распространению наркотиков. Большинство людей отказывались. Но независимо от этого, их шантажировали, били, подкладывали эти наркотики, практически всех арестовывали и предъявляли обвинения в совершении тяжкого преступления,” – констатировала Литвиненко.

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С другой стороны, говорит эксперт, после того, как Украина унормировала свое законодательство в сфере защиты пострадавших от торговли людьми и начала активно защищать их права, на юге страны появился новый “тренд” — вербовка с целью перевозки нелегальных мигрантов.

“Большая часть в нейтральных или территориальных водах иностранных стран была арестована. И на сегодня мы имеем большое количество наших граждан, которым предъявлены обвинения в перевозке нелегальных мигрантов, они получили огромные сроки лишения свободы: за каждого нелегального мигранта — более 20 лет,” — резюмировала Литвиненко.

По материалам: ukrinform.ru