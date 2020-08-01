Врач-инфекционист рассказала об эффективности ремдесивира против COVID-19

01.08.2020 15:18

Укринформ

Эффективность нового препарата против COVID-19 Ремдесивира, утвержденного в украинском и международном протоколах, будет ниже, чем у строго специфических лекарств, например Озельтамивира при гриппе.

Такое мнение высказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью Укринформу.

"К сожалению, на сегодня у нас препаратов прямого действия на вирус нет. Решается вопрос с ремдесивиром, я надеюсь, он будет до конца лета", — сказала она.

По словам Голубовской, проблема дефицита этого препарата решается тем, что компания-производитель дала лицензию на выпуск генерического препарата.

Она также выразила надежду, что его будут производить в Украине. "Уже в Украине, я очень надеюсь. Производители даже готовы предоставить, насколько я знаю, несколько бесплатных курсов препаратов. Панацеи не будет, потому что это препараты прямого действия на вирус, но не строго специфичные, то есть они могут быть использованы для многих РНК-содержащих вирусов. А если нет строгой специфичности, значит и эффект уже не такой как, например, при Озельтамивире при гриппе. Эти препараты, Ремдесивир в частности, применялись во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке, и тоже не показали большой эффективности", — рассказала инфекционистка.

Ранее ученый-биофизик Семен Есилевский в интервью Укринформу рассказал, что на сегодняшний день не существует никаких препаратов с доказательной эффективностью против COVID-19, кроме ремдесивира.

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Как сообщало агентство, в Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтверждено 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 172. За сутки умерли 16 человек, в целом с начала пандемии — 1709. Выздоровели за сутки 556, с начала пандемии — 39 308. За сутки наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской областях (123) и г. Киеве (101).

В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать или усиливать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По материалам: ukrinform.ru