Украина расширила список стран "красной" зоны

Коронавирус

01.08.2020 14:29

Укринформ

Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной" зоны в связи с неблагоприятной ситуацией с COVID-19.

В этот перечень попали 127 стран. Как сообщает Укринформ, соответствующая информация размещена на сайте министерства.

Таким образом, количество стран, отнесенных к "красной" зоне, увеличилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим перечнем. В нее вошли, в частности, Польша, Кипр, Грузия, которые недавно были в "зеленом" списке.

В "зеленой" зоне Украины 66 стран. В "зеленой зоне" — популярные туристические направления Турция и Египет. Кроме того, в эту зону входят Хорватия, Италия, Греция, Швеция, Португалия, Великобритания.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения изменяет показатели, по которым страны будут распределяться в "зеленую" и "красную" зону. Таким образом, с 1 августа будут учитывать два показателя, при превышении которых соответственно страна будет отнесена к "красной" или "зеленой" зоне. "Это показатель, если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины, а второй показатель — если процент в той или иной стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями будет более чем 30%", — сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество случаев коронавируса в мире приближается к 18 млн.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru