Каким будет август в Украине: свежий прогноз погоды от синоптиков и статистика прошлых лет

Впереди последний месяц лета. Каким он будет с точки зрения погодных условий?

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Синоптики прогнозируют в меру жаркую и в меру дождливую погоду. А в конце месяца может напомнить о скором приближении осени

Средне месячная температура воздуха ожидается в пределах +19… +24 градусов.

В Карпатах средние показатели температуры составят +16…+17 градусов. Это на 1 – 2 градуса выше средних многолетних значений. Конец августа может удивить резким похолоданием, и даже заморозками на грунте.

«Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей», – добавляют синоптики.

Если говорить об осадках, то их количество за август ожидается в пределах 33 – 84 миллиметров, а в Карпатах – до 122 миллиметров, что в пределах средних многолетних значений.

Каким был август в предыдущие годы.

Исходя из многолетних наблюдений, в августе средняя месячная температура воздуха обычно составляет +17… +20 градусов, на юге и юго-востоке страны – +21… +23 градуса, в горных районах – +16… +17 градусов.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +41 градус, в Луганской области местами +42 градуса, в горных районах +33 градуса.

Абсолютный минимум – +1 градус, на юге до +11 градусов, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами -2 градуса.

Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27 – 59 миллиметров, на остальной территории 35 – 76 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье – до 145 миллиметров.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 2 августа 2020 года.