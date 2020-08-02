Прогноз погоды на 2 августа 2020 года: в Украине тепло и солнечно, лишь на востоке страны пройдут дожди

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 2 августа на всей территории Украины тепло, лишь Восток накроют кратковременные дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 2 августа 2020.
В Украине тепло и солнечно, лишь в восточных и северо-восточных областях дожди. Фото: 24tv.ua.

В Украине 2 августа ожидается довольно теплая и сухая погода. Лишь в восточных и северо-восточных областях не обойдется без осадков. Температура воздуха будет в пределах +22… +27 градусов.

По дождем окажутся жителям Полтавщины, Черниговщины, а также Луганской, Сумской, Донецкой и Харьковской областей.

В Киев август пришел со свежестью и сыростью. В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежая. Температура воздуха в столице ожидается на уровне +21… +23 градуса. Однако у же с 4 августа станет теплее.

Ранее сообщалось о погоде на 1 августа 2020 года.


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