Степанов уверяет: За отнесением определенных территорий к "красной" зоне не стоит политика

02.08.2020 12:45

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов отрицает политическую составляющую в решениях об отнесении к «красной» карантинной зоне определенных территорий.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сказал чиновник.

"За каждыми действиями, которые делает Министерство здравоохранения по рекомендациям установления тех или иных ограничений на той или иной территории, стоят чисто цифры, больше ничего не стоит. Для того, чтобы мы могли действительно контролировать уровень заболеваемости и могли вовремя оказывать медицинскую помощь. Не стоит никакой политики, предпочтений относительно того или иного региона. Прошу вас с пониманием к этому отнестись", — сказал Степанов.

Он добавил, что в Украине уже пятый день подряд фиксируется высокий — более 1 000 за сутки — прирост больных COVID-19.

Он напомнил, что согласно постановлению правительства от 22 июля № 641, которое вступило в силу с 1 августа, в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 в каждом регионе устанавливается свой уровень карантина, так называемые зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны.

Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применятся 4 показателя: загруженность в больницах не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов — не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования — не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования — не более 10%.

Читайте также: Украина имеет договоренности о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками — Степанов

Как сообщал Укринформ, 31 июля на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З: к "красной" отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

В Тернополе городские власти решили с 3 августа не будет усиливать карантин несмотря на решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС причислить город к красному уровню эпидемической ситуации.

Ранее городские власти Луцка заявили, что не согласны с тем, что город относится к красному уровню эпидемической опасности по коронавирусу и не будут принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений.

По материалам: ukrinform.ru