Местные власти не могут ослаблять карантин — Степанов

Глава украинского Минздрава прокомментировал нежелание местных властей городов, которые попали в «красную» зону карантина, усилить ограничения.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

Министр подчеркнул, что местные власти могут лишь усилить меры карантина, но никак не ослаблять:

«В целом регионе или отдельном районе/городе/поселке местная власть имеет право только усиливать меры карантина, если видит в этом необходимость. Но ослаблять никак не может. Этого нет в законодательстве».

Отметим, что на сегодняшний день в «красную» зону попали такие города как Тернополь и Луцк, а также весь Кицманский район Черновицкой области. Известно, что мэры Луцка и Тернополя выступили против жестких ограничений и заявили, что не собираются ужесточать карантин.

В ответ на это замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что местная власть будет нести личную ответственность за смерти людей.

Напомним, ранее мы писали, как в Украине распределили зоны карантина.