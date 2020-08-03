Прогноз погоды на 4 августа 2020 года: дожди покинули Украину, на смену им пришла жара

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 4 августа на всей территории Украины тепло и солнечно, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине во вторник, 4 августа, будет солнечно и жарко. Дожди покинули нашу страну, поэтому осадки не предвидятся. Способствовать этому будет антициклон. Температура по Украине будет колебаться от +25 до +30 градусов.

«Таким образом вторник начнет довольно засушливую неделю, а в дальнейшем жара только усилится», — написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер южный или юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Самая высокая температура ожидается на Закарпатье, в Прикарпатье, а также в Львовской, Хмельницкой, Черкасской и Херсонской областях. Там воздух прогреется до +28 … +30 градусов.

Немного прохладнее будет на Сумщине, там столбики термометров покажут +25 … +27 градусов.

В Киеве также ожидается сухая солнечная погода, с температурой воздуха +28 … +29 градусов.

Внимание! Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 4 и 5 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Львовской областях.

Ранее сообщалось о погоде на 3 августа 2020 года.