Минюст на карантине позволил краткосрочные свидания удерживаемым в тюрьмах и СИЗО

04.08.2020 04:16

Укринформ

На период действия карантина Минюст позволил свидание осужденным и лицам, взятым под стражу, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице Министерства в Facebook.

"Осужденным и лицам, взятым под стражу, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ГУИС Украины, с 27 июля на период действия карантина разрешены краткосрочные свидания", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, свидания разрешены с защитниками и адвокатами или другими специалистами в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, родственниками или другими лицами.

В то же время отмечается, что краткосрочные свидания предоставляются исключительно при условии использования указанными лицами респираторов (без клапана выдоха) или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, и отсутствии в них на момент свидания признаков инфицирования COVID-19.

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В ведомстве подчеркивают, что краткосрочные свидания проводятся исключительно через сплошное разграничительное стекло и переговорное устройство и с соблюдением противоэпидемических правил.

Кроме того, информируют в Минюсте, осужденным разрешены краткосрочные свидания с родственниками или другими лицами с использованием средств IP-телефонии или через глобальную сеть Интернет Скайп в специально оборудованных помещениях, в соответствии с порядком, определенным Министерством юстиции.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров с 12 марта 2020 года ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В мае началось постепенное снятие карантина. В частности, с 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин на месяц, а 22 июня его продлили до 31 июля.

22 июля 2020 года Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

По материалам: ukrinform.ru