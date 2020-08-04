МОЗ до сих пор не приобрело ни единого аппарата ИВЛ

Примечательно, что деньги на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 100 миллионов гривен, выделили ещё три месяца назад.

Такой информацией поделилась нардеп от фракции «Голос» Юлия Клименко, пишет «НБН«.

В Украине с начала пандемии коронавируса заболело уже более 74 тысяч граждан, но вот МОЗ до сих пор не закупили такие необходимые в период эпидемии COVID-19 аппараты ИВЛ.

Соответствующий документ обнародовала Юлия Клименко. Она отправила запрос в финансово-экономический департамент Минздрава, где её ответили, что по состоянию на сегодняшний день МОЗ только готовит документы для покупки.

Отметим, что деньги на покупку аппаратов ИВЛ, 100 000 000 гривен Кабмин выделил МОЗ ещё в апреле. За эти деньги Минздрав обязался приобрести необходимое оборудование, в частности аппараты ИВЛ, для украинских больниц:

«Ещё более трех месяцев назад министр Степанов обещал, что купит 200 аппаратов ИВЛ. Бездеятельность МОЗ в период пандемии, которое возглавляет Степанов, — это преступление», — отметила Клименко.

Напомним, ранее мы писали, что из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине используют 170.